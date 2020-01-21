ОНФ в Мурманской области просит прокуратуру провести проверку по факту неисполнения управляющей компанией своих обязанностей

Активисты Общероссийского народного фронта в Мурманской области обратили внимание прокуратуры и Государственной жилищной инспекции (ГЖИ) на ненадлежащее исполнение управляющей организацией «Первая УК» обязанностей по обслуживанию общего имущества дома на улице Радищева, 14 в Мурманске. По словам собственника одной из квартир, во время очистки кровли от снега и наледи работники компании повредили целостность крыши. Работы проводились во время оттепели, и помещение, находящееся на верхнем, пятом этаже здания затопило.

О протечке владелец квартиры сообщил представителям управляющей организации, региональной ГЖИ, а также в единую дежурную диспетчерскую службу, где заверили, что информация принята и нужно дождаться комиссии, которая составит акт о причинении ущерба. Но ни в этот день, ни в последующую неделю никто так и не пришел. Тем временем вода уже «добралась» до проводки, начали искрить розетки.

«Согласно действующему законодательству, акт о причинении ущерба жизни, здоровью и имуществу потребителя, должен быть составлен представителями управляющей компании не позднее 12 часов с момента обращения потребителя в аварийно-диспетчерскую службу. При невозможности подписания акта потребителем (или его представителем), в том числе по причине его отсутствия в занимаемом помещении, акт помимо исполнителя подписывают два незаинтересованных лица. Документ составляется в двух экземплярах, один из которых передается потребителю, а второй остается у исполнителя. В нашем случае акт так и не был составлен», - отметил член регионального штаба ОНФ в Мурманской области Алексей Дорофеев.

То, что управляющая организация «Первая УК» не исполняет надлежащим образом обязанности по содержанию общего имущества, подтверждается и определением судебной коллегии по гражданским делам Верховного суда РФ. В определении установлено, что компания, обслуживающая общее имущество многоквартирного жилого дома, несет ответственность за текущее содержание здания в надлежащем состоянии в силу закона и договора управления.

«Мы обратились в надзорные органы с просьбой проверить информацию о неисполнении должным образом «Первой УК» своих обязанностей, в результате чего происходит затопление квартиры в доме по улице Радищева, 14. И в случае подтверждения нарушения жилищного законодательства – принять меры, направленные на восстановление нарушенных прав собственника помещения», - добавил Дорофеев.

После вмешательства общественников дело, наконец, сдвинулось с мертвой точки. На проблему с текущей кровлей обратили внимание представители администрации Мурманска и управляющей организации. Специалисты уже оценили масштаб предстоящих работ и пообещали устранить протечку до конца рабочей недели.