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Мурманская область. Арктика25.12.19 13:17

ОНФ в Мурманской области просит прокуратуру разобраться в ситуации, где чиновники не могут поделить обязанности по уборке свалки

Активисты Народного фронта обратились в Мурманскую межрайонную природоохранную прокуратуру с просьбой дать правовую оценку ответу чиновников территориального управления Росимущества, в котором они фактически отказались убрать несанкционированное скопление отходов, расположенное в Кольском районе. На эту свалку общественникам неоднократно жаловались жители Мурманской области. 

Власти Кольского района позицию активистов ОНФ поддержали. В своём ответе глава администрации указал, что согласно единому государственному реестру недвижимости, земельный участок площадью около 157,7 тысячи кв. метров, в границах которого складируются отходы, находится в федеральной собственности, и полномочия собственника осуществляет межрегиональное территориальное управление (МТУ) Росимущества по Мурманской области и Республики Карелия. Соответственно, ликвидировать несанкционированную свалку на этой территории власти Кольского района попросту не имеют права.

В МТУ Росимущества по Мурманской области и Республики Карелия уверяют в обратном: правовые основания для уборки мусора у них также отсутствуют. По словам представителей управления, согласно действующему законодательству, организация мероприятий межпоселенческого характера по охране окружающей среды относится к вопросам местного значения муниципального района, а участие в деятельности по сбору, обработке и утилизации ТКО относится к обязанностям органов местного самоуправления. 

Ссылаются в МТУ Росимущества и на ГОСТ, который устанавливает, что в случае, если собственник отходов неизвестен, им признаются органы местного самоуправления, ответственные за территории, на которых эти отходы находятся. 

«Согласно действующим нормативно-правовым актам, каждый гражданин имеет право на благоприятную окружающую среду, ее защиту от негативного воздействия, вызванного хозяйственной и иной деятельностью, чрезвычайными ситуациями природного и техногенного характера, а также на достоверную информацию о состоянии окружающей среды и на возмещение причиненного ей вреда. Очевидно, что в данном случае это право нарушается. Поскольку обе стороны не могут решить вопрос самостоятельно, надеемся, что разобраться в ситуации поможет надзорный орган. Активисты ОНФ продолжают держать ситуацию на контроле», - отметила модератор тематической площадки ОНФ «Экология» в Мурманской области, член регионального штаба ОНФ Светлана Рудакова. 

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