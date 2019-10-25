Мурманская область. Арктика25.10.19 07:00
Они готовы огонь укрощать и в фестивалях побеждать
О нелегких буднях лучшего начальника караула, а также об участии в фестивале «Созвездие мужества» сегодня, 25 октября, с 12.00 в прямом эфире программы «ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ «Арктик-ТВ» и радио «RECORD» расскажет Алексей Михайлович Прокопчук, капитан внутренней службы, начальник караула 7-й пожарно-спасательной части ФГКУ «1 отряд ФПС по Мурманской области».
Слушайте радио «RECORD», смотрите «Арктик-ТВ» - сегодня в полдень!
Присоединяйтесь к разговору, мы ждём ваши вопросы, оценки и предложения сегодня с 12.00 до 12.30 по телефону 99-45-45. Отправляйте месседжи в «Telegram», «Viber», «WhatsApp» 8(921) 708-2006.
Ответы на Ваши вопросы прозвучат в прямом эфире.
Комментарии
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Последние комментарии
Ведагор
25.10.19 07:47
Да пусть продают , людям легче...а этих так называемых энергетиков спросить , за что это мы должны платить такие суммы ?? Какие они в квитках нам присылают... скоро народ дойдёт до кондиции скоро...
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