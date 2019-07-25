Онкологическая служба Мурманской области получит 620 млн рублей из резервного фонда правительства РФ. Решение о выделении средств было принято сегодня на заседании федерального правительства по итогам выступления главы региона Андрея Чибиса.

Обосновывая необходимость оперативного выделения средств, Андрей Чибис отметил, что в силу низкого оснащения областной онкодиспансер не может применять для лечения пациентов большинство из доступных в настоящее время исследований – из более чем 400 схем в регионе применяются всего 111. Лучевую терапию в 2018 году получили лишь 22% впервые выявленных пациентов при рекомендуемом нормативе не менее 30%. Высок физический износ жизненно важного оборудования: годы выпуска имеющегося в онкодиспансере радиологических аппаратов начинаются с 1976 года. Срок ожидания лечения в два раза превышает установленный Территориальной программой государственных гарантий.

«Эти факторы – дополнительные риски для жизни пациента. Поэтому совместно с экспертами Минздрава России, НИИ онкологии имени Петрова нами подготовлен перечень оборудования для борьбы с онкологическими заболеваниями, в котором у региона есть самая острая потребность и которую мы, к сожалению, не сможем закрыть своими силами», –подчеркнул Андрей Чибис.

По итогам доклада врио губернатора Мурманской области правительством Российской Федерации принято решение о выделении Мурманской области в 2019 году 620 млн рублей из резервного фонда правительства РФ для приобретения оборудования для онкологической службы Мурманской области. На эти средства планируется закупить цифровые маммографы во все районные больницы и онкодиспансер, переоснастить онкодиспансер как лечебным, так и диагностическим оборудованием: компьютерным томографом, комплексом для гибкой видеоэндоскопии, современной аппаратурой для гистологических исследований.