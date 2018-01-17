ООО «Александровск Трэвел» придётся устранить выявленные нарушения лесного законодательства

Мурманской межрайонной природоохранной прокуратурой проведена проверка исполнения природоохранного законодательства при использовании лесного участка площадью 4,3 га, расположенного в Мурмашинском участковом лесничестве Кольского лесничества.

Установлено, что обществом с ограниченной ответственностью «Александровск Трэвел» в нарушение Правил использования лесов для осуществления рекреационной деятельности, проекта освоения лесов, договора аренды на арендованном лесном участке возведен объект нелесной инфраструктуры, не предусмотренный проектом освоения лесов. Кроме того, обществом в нарушение Правил санитарной безопасности в лесах допущено захламление лесного участка отходами.

Прокуратурой в Полярный районный суд Мурманской области направлено исковое заявление об обязании ООО «Александровск Трэвел» устранить выявленные нарушения лесного законодательства, а именно: убрать с лесного участка незаконно возведенное строение, очистить его от отходов.

Решением суда исковые требования природоохранной прокуратуры удовлетворены в полном объеме.

Принятое судом решение обжаловано ответчиком в апелляционном порядке. Мурманским областным судом в удовлетворении жалобы директора ООО «Александровск Трэвел» отказано. Решение Полярного районного суда Мурманской области оставлено без изменения.