ООО «Арктическая перевалка» - «НОВАТЭК» зарегистрировал дочернюю судостроительную компанию

ПАО «НОВАТЭК» в последний день минувшего года зарегистрировало новую дочернюю компанию - ООО «Арктическая перевалка».

Как свидетельствуют данные системы «СПАРК-Интерфакс», руководитель ООО - Юрий Сафьянов, который также возглавляет ООО «НОВАТЭК-Камчатка». Предприятие зарегистрировано в Москве, уставный капитал ООО составляет 30 млн рублей.

В качестве основного вида деятельности при регистрации указано строительство кораблей, судов и плавучих конструкций. Также указаны такие виды деятельности как строительство водных сооружений, торговля оптовая твёрдым, жидким и газообразным топливом и подобными продуктами, вспомогательная деятельность в области водного транспорта, деятельность инфраструктуры морских портов, включая портовые гидротехнические сооружения (причалы, морские терминалы, доки и др.); транспортная обработка грузов.

Как сообщалось ранее, «НОВАТЭК» планирует строительство комплекса перевалки и хранения СПГ в бухте Ура в Мурманской области. Объём перевалки может составить 20 млн тонн в год. Также компания планирует организовать пункт перевалки СПГ на Камчатке объёмом 20 млн тонн в год с возможным увеличением до 40 млн.