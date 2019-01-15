ООО «Автокис» включён в реестр недобросовестных поставщиков

Мурманское УФАС России включило в реестр недобросовестных поставщиков сведения об ООО «Автокис». Причиной для этого стало ненадлежащее исполнение обязательств, взятых перед ФГКУ «1469 Военно-морской клинический госпиталь» Министерства обороны Российской Федерации.

Став победителем 6 закрытых электронных аукционов (проведенных с учётом положений ст. 111 Закона о контрактной системе) на поставку расходного стоматологического материала, общество взяло на себя ответственность выполнить работы в срок до 31 октября 2018 года. Однако, до середины ноября 2018 года, обязательства со стороны поставщика не были исполнены в полном объёме. По трём заключенным с компанией контрактам, поставка была выполнена на сумму более 50% от стоимости контракта, по оставшимся трём – на сумму менее 50%.

В связи с нарушением существенных условий контракта, ФГКУ «1469 Военно-морской клинический госпиталь» Министерства обороны РФ приняло решение о расторжении контракта в одностороннем порядке и обратилось в Мурманское УФАС России с целью включения ООО «Автокис» в реестр недобросовестных поставщиков.