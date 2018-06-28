ООО «Газпром геологоразведка» продолжает реализацию проектов и наращивает своё присутствие в регионе

Вчера в ходе рабочего совещания первого заместителя губернатора Алексея Тюкавина с представителями ООО «Газпром геологоразведка» состоялось подписание соглашения о продлении социально-экономического сотрудничества между правительством Мурманской области и ООО «Газпром геологоразведка».

Первый заместитель главы региона высоко оценил тот факт, что, несмотря на сложности в экономическом и внешнеполитическом поле, компания продолжает реализацию проектов и наращивает своё присутствие в регионе.

«Доброй традицией становится и проведение таких встреч, позволяющих ознакомиться с ходом и результатами реализации соглашения о сотрудничестве, а также планами на будущее», – отметил Алексей Тюкавин.

Доклад об итогах деятельности компании на шельфе Карского моря в буровом сезоне 2017 года, перспективах и проектах на сезон 2018 года представил первый заместитель генерального директора – главный инженер ООО «Газпром геологоразведка» Роман Окишев.

«Радует, что у нас выстраивается эффективное взаимодействие и по реализации социальных проектов. Мы тесно сотрудничаем с правительством области, опираясь на принципы социальной ответственности и открытости», – сказал Роман Окишев.

Алексей Тюкавин и Роман Окишев подписали соглашение о продлении социально-экономического сотрудничества между правительством Мурманской области и ООО «Газпром геологоразведка», предусматривающее ряд мероприятий, направленных на поддержку социальной сферы региона.