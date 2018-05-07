ООО «Магнит» в Кандалакше займется завершением контрактных работ и устранением недочетов

На центральную площадь Кандалакши снова вышла строительная бригада. Она займется завершением контрактных работ и устранением недочетов, которые были выявлены в ходе реализации первого этапа реконструкции объекта. Среди основных - некачественно выполненные укладка плитки и ремонт лестниц.



Контракт с мурманской фирмой ООО «Магнит» был заключен в 2017 году в рамках проведенного администрацией аукциона. Подрядная организация не смогла выполнить 100% объем работ в установленный срок, что, в частности, было обусловлено отсутствием необходимого количества плитки на заводах, долгими сроками изготовления опор освещения, другими техническими проблемами подрядчика и погодными условиями.



На сегодняшний день работы не приняты, контракт не закрыт и полностью не оплачен. Устранять выявленные недоработки подрядная организация будет за свой счет. Ориентировочный срок завершения работ, обусловленных контрактными обязательствами, – конец июня текущего года. В течение мая планируется установка скамеек и урн.



В данное время строительная площадка находится на постоянном контроле администрации. Окончательная приемка будет осуществляться межведомственной комиссией с представителями общественности, СМИ, депутатского корпуса.



После завершения первого этапа работ на объекте начнутся два следующих. Всего проектом предусмотрено 6 этапов реконструкции центральной площади Кандалакши.