ООО «Первая управляющая компания» забыла закрыть подвал в доме на проспекте Ленина

Прокуратурой Октябрьского административного округа города Мурманска, в связи с обращением и.о. директора Муниципального казенного учреждения «Новые формы управления» была проведена проверка в деятельности ООО «Первая управляющая компания».

Установлено, что ООО «Первая управляющая компания» осуществляет предоставление услуг и выполнение работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания и аварийного обслуживания общего имущества многоквартирного дома № 20 по просп. Ленина в Мурманске.

Вместе с тем проверка показала, что в нарушение требований федерального законодательства, в доме № 20 имеется свободный доступ в подвальное помещение в районе одного из подъездов.

Свободный доступ посторонних лиц в подвальное помещение создает угрозу безопасности жизни и здоровья граждан в связи с чем, прокуратурой округа в адрес генерального директора ООО «Первая управляющая компания» внесено представление, которое в настоящее время находится на рассмотрении.