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Мурманская область. Арктика04.04.18 14:30

ООО «Русское море - Аквкультура» включено в перечень системообразующих организаций региона

Под председательством заместителя губернатора Романа Дурягина состоялось заседание рабочей группы по вопросам социально-экономического развития, занятости населения и мониторингу финансово-экономического состояния системообразующих предприятий и организаций Мурманской области при Межведомственной комиссии по обеспечению доходов бюджета Мурманской области.

В ходе совещания члены рабочей группы были проинформированы об итогах выполнения за 2017 год Плана мероприятий по обеспечению стабильного социально-экономического развития Мурманской области в 2016 и 2017 годах.

По итогам оценки результативности выполнения плана из 45 запланированных на 2017 год мероприятий ожидаемый результат в полной мере достигнут по 36, по 8 из них – с перевыполнением целевых значений; по 6 мероприятиям обеспечено выполнение части целевых значений показателей, так как некоторые фактические индикаторы сформировались ниже планового значения; по 3 мероприятиям результат не достигнут, причины недостижения плановых значений показателей обоснованы и объективны.

В целом финансирование мероприятий плана составило более 1,6 млрд рублей, в том числе из областного бюджета – почти 1,2 млрд рублей.

Также на заседании обсуждались итоги мониторинга финансово-экономического состояния системообразующих организаций транспортного, рыбного и агропромышленного комплексов Мурманской области за 2017 год и результаты еженедельного мониторинга ситуации с высвобождением и неполной занятостью работников на территории Мурманской области, в том числе в системообразующих организациях региона.

Кроме того, участники заседания единогласно приняли решение о расширении перечня системообразующих организаций региона и включении в него ООО «Русское море - Аквкультура».

В целом отмечено, что градообразующие организации и организации регионального значения Мурманской области работают в штатном режиме, критических изменений в финансово-хозяйственной деятельности рассматриваемых хозяйствующих субъектов не отмечено.

По информации комитета по труду и занятости населения Мурманской области, на 27 марта 2018 года в службе занятости зарегистрировано 6969 безработных граждан, что на 12% меньше, чем на соответствующую дату прошлого года, уровень безработицы составляет 1,6% рабочей силы (на 27.03.2017 – 1,8%). Заявленная работодателями потребность в работниках увеличилась на 18% по сравнению с прошлым годом. В центрах занятости населения на данный период имеются сведения о наличии 11670 вакансий.

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