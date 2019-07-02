ООО «Северная водолазная компания» «топит» ПАО «Мурманское морское пароходство»

ООО «Северная водолазная компания» (СВК, г.Архангельск) намерено обратиться в Арбитражный суд Мурманской области с заявлением о банкротстве ПАО «Мурманское морское пароходство», следует из сообщения на сайте единого федерального реестра юридически значимых сведений о фактах деятельности юрлиц.

Как отмечается в материалах, СВК решила подать заявление «в связи с наличием у последнего (ММП. - ИФ) признаков банкротства».

Согласно картотеке арбитражных дел, в январе 2019 года СВК отсудила у ММП более 3,5 млн рублей за выполненные подводно-технические работы на теплоходе «Иван Папанин», а также за задержку пароходством доставки персонала и оборудования в Архангельск.