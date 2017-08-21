ООО «Стрит Севен» нарушает требования водного законодательства

Мурманской межрайонной природоохранной прокуратурой проведена проверка ООО «Стрит Севен», осуществляющего в Мурманске деятельность по производству и реализации бетонной смести и готовых изделий из бетона. В ходе проверки установлено, что ООО «Стрит Севен» осуществляет уставную деятельность в водоохраной зоне Кольского залива Баренцева моря и использует здания, являющиеся стационарными источниками загрязнения атмосферного воздуха, в которых размещён цех по производству бетонных смесей. Доставка готового изделия осуществляется с использованием автобетоносмесителей.

Проверка показала, что в нарушение требований водного законодательства Российской Федерации мойка автобетоносмесителей ООО «Стрит Севен» осуществляется в водоохраной зоне Кольского залива Баренцева моря, остатки бетона с загрязненной песком и цементом водой сбрасываются непосредственно на грунт, при этом места мойки автотранспорта сооружениями, обеспечивающими охрану водного объекта от загрязнения, не оборудованы.

Также в ходе проверки выявлены факты накопления отходов вне специально обустроенных мест, что является нарушением законодательства об отходах производства и потребления. В нарушение законодательства об охране атмосферного воздуха инвентаризация источников загрязнения атмосферного воздуха в ООО «Стрит Севен» не произведена.

В связи с выявленными нарушениями природоохранного законодательства в отношении директора ООО «Стрит Севен» природоохранной прокуратурой возбуждено три административных производства по ст.8.1 КоАП РФ (несоблюдение экологических требований эксплуатации предприятий, сооружений или иных объектов), по ст.8.2 КоАП РФ (несоблюдение экологических и санитарно-эпидемиологических требований при обращении с отходами производства и потребления) и по ч.1 ст.8.42 КоАП РФ (использование водоохранной зоны водного объекта с нарушением ограничений хозяйственной и иной деятельности).

Также с целью устранения выявленных нарушений закона прокурором директору ООО «Стрит Севен» внесено представление.