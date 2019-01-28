ООО «Теплонорд» должным образом не организовала эксплуатацию систем теплоснабжения и горячего водоснабжения в п.Минькино

Прокуратурой Кольского района проведена проверка по факту отсутствия теплоснабжения и горячего водоснабжения в п.Минькино Кольского района. Проверка показала, что с 21 часа 15 января до 2.30 16 января в посёлке отсутствовали коммунальные услуги по теплоснабжению и горячему водоснабжению по причине аварийной остановки газовой котельной из-за низкого давления сжиженного углеводородного газа (топлива) по причине запарафинивания и конденсирования жидкой составляющей газа до испарителя и засора трубопроводов, редуктора и фильтра, подводящих к газовым котлам.

В результате аварийной ситуации свыше 5 часов без теплоснабжения и горячего водоснабжения остались жилые помещения в трёх многоквартирных домах Минькино. Указанные факты свидетельствуют о том, что ресурсоснабжающей организацией ООО «Теплонорд» должным образом не организована эксплуатация систем теплоснабжения и горячего водоснабжения, не приняты своевременные меры по предупреждению аварии, что повлекло за собой нарушение жилищных прав граждан и неполучению коммунальных услуг в полном объеме.

По результатам проверки прокуратурой района директору ООО «Теплонорд» внесено представление об устранении нарушений рассматриваемого законодательства, которое в настоящее время находится на рассмотрении.