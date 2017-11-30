ООО «Теплосеть» незаконно осуществляла сбор денежных средств от населения за ЖКУ

Мурманской прокуратурой по надзору за исполнением законов на особо режимных объектах проведена проверка исполнения законодательства при приёме платежей за жилое помещение и жилищно-коммунальные услуги. В ходе проверки установлено, что ООО «Теплосеть», осуществляя сбор денежных средств от населения в качестве платы за содержание жилого помещения и платы за коммунальные услуги на содержание общего имущества многоквартирных домов, на основании договора, заключенного с управляющей организацией ООО «Каскад», фактически являясь платежным агентом, не исполняет возложенные федеральным законом РФ от 7.08.2011 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» обязанности по сдаче в кредитную организацию полученных от плательщиков при приеме платежей наличных денежных средств для зачисления в полном объеме на свой специальный банковский счет.

В связи с указанными нарушениями, в отношении виновного должностного лица, а также юридического лица возбуждены производства по делу об административном правонарушении, предусмотренном ч. 2 ст. 15.1 КоАП РФ.

По результатам рассмотрения постановлений прокурора постановлениями Межрайонной ИФНС России № 2 по Мурманской области виновные лица привлечены к административной ответственности в виде штрафов в размере 4 тысяч и 40 тысяч рублей.

Кроме того, в адрес руководителя ООО «Теплосеть» внесено представление об устранении допущенных нарушений, которое в настоящее время находится на рассмотрении.