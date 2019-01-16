ООО «УСПЕХ СЕРВИС» нарушает жилищные права мурманчан

Прокуратурой Первомайского административного округа г. Мурманска проведена проверка по вопросу отсутствия надлежащего горячего водоснабжения в многоквартирном доме № 15 по переулку Охотничий в Мурманске в связи с выбраковкой бойлера.

Установлено, что при подготовке указанного многоквартирного дома к работе в осенне-зимний период 2016-2017 г.г. ООО «УСПЕХ СЕРВИС» был выполнен ремонт и частичная замена калачей на секциях бойлера, ремонт трубных досок. Бойлер был допущен к эксплуатации до 1.07.2018.

20 июля 2018 года АО «Мурманэнергосбыт» бойлер забракован с заключением «Износ трубных досок и трубок секций 90-100%, к дальнейшей эксплуатации не допускается».

В силу статьи 161 Жилищного кодекса РФ управление многоквартирным домом должно обеспечивать благоприятные и безопасные условия проживания граждан. По состоянию на 11.12.2018 ООО «УСПЕХ СЕРВИС» заявка на включение в краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта на проведение работ по замене бойлера в комитет по жилищной политике администрации города Мурманска и в Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Мурманской области не направлялась.

Кроме того, для решения вопроса по замене бойлера собственникам жилья многоквартирного дома № 15 по переулку Охотничий необходимо провести внеочередное собрание собственников жилья, на котором принять решение об установке нового теплообменника либо о проведении капитального ремонта бойлера, а также принять решение об оплате расходов на капитальный ремонт с учётом предложений управляющей организации о сроках, объёме, стоимости, порядке финансирования и других предложений, связанных с капитальным ремонтом.

Проверкой установлено, что по указанному вопросу ООО «УСПЕХ СЕРВИС» внеочередное собрание в 2018 году не проводилось, вопросы связанные с установкой бойлера и стоимостью данных видов работ до собственников жилья многоквартирного дома № 15 по переулку Охотничий не доводились.

Выявленные нарушения жилищного законодательства свидетельствуют о ненадлежащем контроле обслуживающей организации в части должного предоставления коммунальных услуг гражданам, что влечёт нарушение жилищных прав граждан - потребителей коммунальных услуг на благоприятные условия жизни.

По результатам проверки директору ООО «УСПЕХ СЕРВИС» прокуратурой округа внесено представление об устранении нарушений жилищного законодательства, которое в настоящее время рассмотрено, требования прокурора удовлетворены.