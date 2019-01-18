Опаньки! В квитанциях управляющих компаний сохраняются расходы на содержание мест накопления ТКО, а также вывоз отходов, не отнесенных к категории твёрдых коммунальных

Под председательством заместителя губернатора Евгения Никоры состоялось очередное заседание проектного комитета по реализации реформы системы обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО) на территории Мурманской области. В заседании приняли участие представители муниципальных образований региона, управляющих компаний, регионального оператора по обращению с ТКО, руководитель Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Мурманской области Лена Лукичева.

В центре внимания участников заседания – стартовавший 1 января переход Мурманской области на новую систему обращения с ТКО. Эта система подразумевает начало работы в полном объёме регионального оператора по обращению с ТКО, оформление с ним договорных отношений образователями отходов и преобразование услуги по обращению с ТКО из жилищной в коммунальную.

Евгений Никора отметил качественную работу регионального оператора АО «Управление отходами» в праздничные и выходные дни, а также оперативность реагирования на обращения граждан по «горячим линиям», созданным в том числе в муниципальных образованиях региона для своевременного мониторинга вывоза отходов и консультирования населения о нововведениях в этой отрасли.

Особое внимание участников заседания, в первую очередь управляющих компаний и руководителей муниципальных образований, было обращено на необходимость уменьшения размера платы за содержание общего имущества в многоквартирных домах в части вывоза отходов. В квитанциях управляющих компаний сохраняются расходы на содержание мест накопления ТКО, а также вывоз отходов, не отнесенных к категории твёрдых коммунальных.

По поручению губернатора Марины Ковтун на заседании также был рассмотрен вопрос разделения ответственности за уборку контейнерных площадок между региональным оператором и специализированными организациями. Дело в том, что содержание мест накопления ТКО относится к зоне ответственности управляющих организаций, а подбор просыпавшихся при погрузке отходов и перемещение их в мусоровоз – к зоне ответственности регионального оператора.

Кроме того, обсужден вопрос подготовки к реализации уже в этом году пилотного проекта по раздельному накоплению ТКО на территории города Полярные Зори. Для реализации проекта администрацией города совместно с региональным оператором и иными заинтересованными лицами планируется создание необходимой инфраструктуры.