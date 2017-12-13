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Мурманская область. Арктика13.12.17 11:45

Опасные дроги Мурмана: под колёса попадают и дети, и старики

За минувшие сутки на территории Мурманской области зарегистрировано 8 дорожно-транспортных происшествий, в которых 10 человек получили травмы различной степени тяжести, в том числе 2 ребенка.

12 декабря  примерно в 7 часов 55 минут в Кировске на съезде к рабочей площадке экскаватора «КАТ» центрального карьера Восточного рудника водитель, управляя автомобилем «Урал», по предварительной информации из-за неисправности тормозной системы наехал правыми колесами на каменную насыпь карьера, в результате чего произошло опрокидывание транспортного средства на левую сторону. В результате ДТП пассажир автомобиля - 43-летний мужчина - обслужен амбулаторно. По факту ДТП полиция Кировска проводит проверку.

Вчера же около 8 часов 35 минут в Мурманске на улице Кирова водитель, управляя автомобилем «Хендай», двигаясь со стороны улицы Зелёной в сторону проспекта Кольского, допустил наезд на 6-летнего мальчика, который переходил проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате происшествия пострадавший обслужен амбулаторно.

Во вторник примерно в 10 часов 15 минут в Мурманске на улице Челюскинцев водитель, управляя автомобилем «Киа», не учёл дорожно-метеорологические условия, неправильно выбрал скорость движения допустил выезд на полосу встречного движения, где произошло столкновение с автомобилем «Ниссан». В результате происшествия пассажир автомобиля «Ниссан» - женщина 65 лет обслужена амбулаторно.

12 декабря около 10 часов 45 минут на 1241 км автодороги М-18 «Кола», Мончегорского района водитель автомобиля «Ниссан» при обгоне, в зоне действия дорожного знака 3.20 «Обгон запрещен», впереди движущегося транспортного средства допустил столкновение с автомобилем «Мазда». В результате происшествия водитель автомобиля «Ниссан», 20-летний молодой человек и его пассажиры, 30-летняя женщина и 6-летний мальчик госпитализированы.

Вчера примерно в 11 часов 26 минут в Кандалакше на улице Первомайская водитель, управляя автомобилем «Лада Ларгус», допустил наезд на 48-летнюю женщину, которая переходила проезжую часть на запрещающий сигнал светофора. В результате происшествия пострадавшая обслужена амбулаторно.

В прошедший вторник около 11 часов 40 минут в Мурманске на проспекте Героев-Североморцев водитель, управляя автомобилем «ГАЗ», при повороте налево на разрешающий сигнал светофора допустил наезд 66-летнюю женщину. В результате происшествия пострадавшая обслужена амбулаторно.

12 декабря  примерно в 17 часов 00 минут в Североморске на улице Мурманское шоссе водитель, управляя автомобилем «Шкода», не уступил дорогу транспортному средству, пользующемуся преимущественным правом проезда перекрестков, и допустил столкновение с автомобилем «Киа». В результате происшествия водитель автомобиля «Киа» - 25-летний молодой человек - обслужен амбулаторно.

В этот же день около 19 часов 50 минут в Мурманске на проспекте Героев-Североморцев водитель автомобиля «Дэу» допустил наезд на 79-летнюю женщину, которая переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате происшествия пострадавшая обслужена амбулаторно.

При надзоре за дорожным движением, в том числе с применением автомобилей скрытого патрулирования, за прошедшие сутки сотрудниками ГИБДД выявлено 541 нарушение Правил дорожного движения. 32 нарушения допущено пешеходами, 4 – несовершеннолетними участниками дорожного движения, за управление транспортным средством в состоянии опьянения задержаны 6 водителей.

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Последние комментарии

Здешний
13.12.17 12:03
Утопия! Утопия! Или Филиппов что-то недоговаривает. И специалистов не найти, у них ведь работали "спецы" из Азии.
Комментарий к новости:Мурманчан хотят накормить дешёвой дальневосточной рыбой!
Лада
13.12.17 09:15
Согласна с NikoljG. Пусть Арктик-тв покажет, как сотни уборочных машин бороздят просторы Мурманска! А то мы давно что-то таких хороших новостей не видели, да и снег на тротуарах и дорогах лежит свежий
Комментарий к новости:Борцы с бездомными животными и зоозащитники снова воюют
Андрей , бывший рыбак . пом капитана по производству
13.12.17 07:38
Полный бред! Опять деньги впустую. С противоположного конца земного шара привести рыбу чтобы ее обработать и продать соответственно втридорого мурманчанам! Берите пример с прибрежников норвегии, Ка
Комментарий к новости:Мурманчан хотят накормить дешёвой дальневосточной рыбой!
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