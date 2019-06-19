Опасные элементы конструкций на детской площадке в Ковдоре демонтировали

Прокуратурой Ковдорского района проведена проверка исполнения законодательства, связанного с обеспечением безопасности детских игровых площадок и исполнения условий муниципального контракта, предметом которого является их содержание и ремонт. В ходе её было установлено, что на земельном участке, расположенном в одном из дворов в Ковдоре, расположена детская площадка, обустроенная различными малыми архитектурными формами – конструкциями, используемыми детьми в целях игры и навыков спортивного развития (горки, лестницы, качели, карусели, канатные изделия и т.д.).

Одним из элементов, закрепленных в качестве отдельной конструкции детской площадки, является канат, который в момент проверки не отвечал требованиям безопасности, поскольку полностью изношен, одно из креплений имело повреждение – в виде трещины металла, малая архитектурная форма – конструкция, содержащая в качестве элементов лестницу, опоры, крышу, деревянную дощатую площадку, пластиковую горку, имела явный крен вправо, кроме того сильно расшатывалась путём легкого движения руки, горка к указанной конструкции была прикреплена лишь частично, лестница, ведущая к площадке, имела трещину, всецело данная малая архитектурная форма создавала угрозу причинения вреда жизни и здоровью несовершеннолетних, использующих данный элемент детской площадки.

Проверкой также было установлено, что 25.12.2018 между МУ Ковдорского района УЖКХ Ковдорского района и ООО «Валентина» заключён муниципальный контракт, предметом которого является, в том числе выполнение работ по содержанию детских площадок. Однако, изложенное выше свидетельствует о ненадлежащем исполнении в соответствующей части условий муниципального контракта.

По итогам проверки прокуратурой района в адрес главы Ковдорского района внесено представление, по результатам его рассмотрения приняты меры, направленные на устранение нарушений закона, в частности, представляющая опасность конструкция детской площадки демонтирована.