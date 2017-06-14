Опасный «подарочек» - строители оставили бесхозное вещество на одном из военных объектов Североморска

Управлением ФСБ России по Северному флоту в ходе проведения плановых мероприятий, направленных на искоренение незаконного оборота средств поражения, в непосредственной близости от одного из военных объектов в г.Североморске обнаружено захоронение более 2 тонн тетраоксид диазота.

Совместно с военной прокуратурой СФ и командованием реализованы меры, предотвратившие предпосылки к чрезвычайному происшествию.

- Указанное высокотоксичное соединение является основным компонентом бинарного взрывчатого вещества, технология снаряжения которого не требует сложного оборудования, - пояснил представитель спецслужб. - Известное с XX века как панкпластит, оно применялось даже для изготовления авиабомб. В настоящее время, обладая хорошими детонационными характеристиками и возможностью оперативного изготовления на месте, - активно используется при строительстве, например, для дробления скальной породы. Опасная находка была бесхозной брошена подрядной организацией, зарегистрированной в Северо-Кавказском регионе России и привлеченной для строительства военного объекта. Исключить тяжкие последствия позволила бдительность военных контрразведчиков и профессионализм флотских специалистов-химиков.