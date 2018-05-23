Опасный замысел «террористов» на хранилище радиационных отходов в Мурманской области был сорван

Сотрудники силовых структур на масштабных учениях предотвратили «теракт» на хранилище радиационных отходов в Мурманской области. Об этом сообщила в четверг пресс-служба регионального управления ФСБ.

Оперативным штабом в Мурманской области проведено тактико-специальное учение «Атом-2018» по пресечению условного террористического акта на радиационно-опасном объекте филиала ФГУП «РосРАО» в населенном пункте Сайда Губа.

В ходе учения отрабатывалось межведомственное взаимодействия. В мероприятии приняли участие региональных подразделений ФСБ, Нацгвардии, МВД, Северного флота, МЧС, СКР, а также представители власти региона.

По легенде учений, вооруженная группа «террористов» напала на хранилище ядерных отходов в Сайда Губе, были захвачены «заложники» из числа работников предприятия. Было принято решение о проведении контртеррористической операции. В результате «террористы» задержаны, «заложники» освобождены, предотвращена угроза взрыва самодельного взрывного устройства, обнаруженного на территории предприятия.

Второй частью учений стала ликвидация «возгорания», возникшего из-за «взрыва» необнаруженного самодельного взрывного устройства. По оценке руководителя учений, все подразделения с поставленными задачами справились успешно.