Опекуна за избиение несовершеннолетней оштрафовали на 6 тысяч рублей

Прокуратурой города Кировска принято участие в рассмотрении Кировским городским судом дела об административном правонарушении, предусмотренном ст.6.1.1. КоАП РФ (нанесение побоев или совершение иных насильственных действий, причинивших физическую боль, но не повлекших последствий, указанных в статье 115 Уголовного кодекса Российской Федерации, если эти действия не содержат уголовно наказуемого деяния) по факту нанесения побоев несовершеннолетней жительнице г. Кировска со стороны своего опекуна.

В судебном заседании было установлено, что в марте 2017 года в ходе конфликта по месту жительства опекун нанёс удар несовершеннолетней, а также причинил физическую боль, дергая за волосы.

При рассмотрении дела опекун вину не признал и указал на непричастность к правонарушению.

Вместе с тем, благодаря свидетельским показаниям и активной позиции прокурора, суду представлены убедительные доказательства вины опекуна в инкриминируемом ему правонарушении.

По итогам судебного заседания, суд согласился с выводами прокурора о виновности опекуна и назначил наказание в виде административного штрафа в размере 6 тысяч рублей.

В настоящее время семья несовершеннолетней потерпевшей находится под пристальным вниманием субъектов профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних города Кировска.