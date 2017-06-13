Операция «Костёр» «высветила» многочисленных нарушителей

В соответствии с планом проведения контрольно-надзорных мероприятий на ООПТ регионального значения в границах земель лесного фонда в 2017 году, а также в рамках межведомственной оперативно-профилактической операции «Костёр» с 3 по 8 июня на землях лесного фонда Терского лесничества в границах территории государственного природного биологического (рыбохозяйственного) заказника регионального значения «Варзугский» проведён природоохранный рейд с участием сотрудников МПР Мурманской области, пресс-службы Управления МВД России по Мурманской области, МО МВД России «Кандалакшский» и ББТУ Росрыболовства.

В результате проведённого рейдового мероприятия выявлено 26 правонарушений природоохранного законодательства, в том числе: 5 нарушений Правил пожарной безопасности в лесах, 5 нарушений режима пребывания на ООПТ, 1 нарушение Правил охоты, 13 нарушений Правил рыболовства, 2 факта самовольного использования лесных участков под размещение туристско-рыболовных лагерей.

Как сообщает Министерство природных ресурсов и экологии Мурманской области, по результатам рейда было возбуждено 26 дел об АПН в сфере охраны окружающей среды и природопользования.