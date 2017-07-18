Мурманская область. Арктика18.07.17 07:20
Операция «Нетрезвый водитель» выявила 81 водителя «под мухой» и за рулём
В Кольском районе прошла оперативно-профилактическая операция «Нетрезвый водитель».
За два месяца проведения мероприятия «Нетрезвый водитель» сотрудниками дорожно-патрульной службы ГИБДД выявлен 81 водитель, управляющий автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. В отношении 13 из них возбуждены уголовные дела по ст. 264.1 УК РФ за повторное управление в состоянии опьянения. В отношении остальных нарушителей оформлены административные протоколы.
Комментарии
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-Нам интересно Ваше мнение17.07.17: Как сообщают российские СМИ, в Минздраве обсуждают идею запрета продажи алкоголя в выходные дни. Как вы к этому относитесь?Проголосовало: 95 человек
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Последние комментарии
Ильчук А.
17.07.17 20:28
Наконец-то разродились, ясность хоть появилась. Реформаторы х*****ы!!! * - купюры внесла редакция.
Виктор Константинович
17.07.17 20:27
Думаю, что некоторые муниципалитеты потом будут так же "ответственны" перед автопредприятиями, как сегодня перед ресурсниками - будут накапливать миллионные долги.
Наталья Х.
17.07.17 20:21
платить за проезд будем больше
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