Операция «Нетрезвый водитель» выявила 81 водителя «под мухой» и за рулём

В Кольском районе прошла оперативно-профилактическая операция «Нетрезвый водитель».

За два месяца проведения мероприятия «Нетрезвый водитель» сотрудниками дорожно-патрульной службы ГИБДД выявлен 81 водитель, управляющий автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. В отношении 13 из них возбуждены уголовные дела по ст. 264.1 УК РФ за повторное управление в состоянии опьянения. В отношении остальных нарушителей оформлены административные протоколы.