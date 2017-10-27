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Мурманская область. Арктика27.10.17 11:12

Оперативно-профилактическое мероприятие «Пешеход» продлится на территории региона до 29 октября

В Мурманской области продолжается оперативно-профилактическое мероприятие «Пешеход». Основная цель мероприятия - профилактика безопасности дорожного движения, а также выявление и пресечение нарушений ПДД с участием пешеходов.

За четыре дня работы сотрудников Госавтоинспекции Мурманской области выявлено более 515 нарушений правил дорожного движения, в том числе 145 нарушений, допущенных самими пешеходами. Помимо нарушений пеших участников дорожного движения, сотрудники ГИБДД выявляют нарушения, допущенные водителями транспортных средств. Так, с начала мероприятия выявлено 47 водителей, не предоставивших преимущество в движении пешеходам.

Помимо выявления нарушений, инспекторы ГИБДД обследуют улично-дорожную сеть. С 23 октября в местах расположения регулируемых и нерегулируемых пешеходных переходов проведено 58 проверок на предмет недостатков улично-дорожной сети. По результатом проверок выдано 6 предписаний на устранение выявленных нарушений.

Также сотрудниками Госавтоинспекции по Мурманской области проводится большая профилактическая работа с участниками дорожного движения. Сотрудники ГИБДД общаются с пешеходами, напоминают о необходимости соблюдения правил дорожного движения, о важности использования светоотражающих элементов и рассказывают о дорожных ловушках, встречающихся на пути их следования.

Особое внимание уделяется детскому дорожно-транспортному травматизму. Так, сегодня в областном центре с юными участниками дорожного движения инспекторы ГИБДД провели ряд игровых занятий. Дорожные полицейские задавали вопросы, разбирали сложные ситуации на дороге и раздавали светоотражающие элементы.

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