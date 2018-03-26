Оперативное реагирование на обращения граждан позволяет выявлять и успешно решать системные проблемы – губернатор Марина Ковтун

Результаты работы комитета по тарифному регулированию Мурманской области по конкретной жалобе о неправомерных тарифах рассмотрели на оперативном совещании под председательством губернатора Марины Ковтун.

В январе 2018 года в адрес комитета по тарифному регулированию Мурманской области обратилась гражданка с просьбой проверить тарифы, указанные в платежных документах, выставляемых ЖСК «Мурманск-31». Кооператив обслуживает один дом, состоящий из 72 квартир, в которых проживают 173 человека.

Как рассказал председатель комитета по тарифному регулированию Владимир Губинский, специалисты его ведомства, изучив информацию, полученную в ЖСК «Мурманск-31», выявили, что кооператив в течение 4 лет выставлял всем собственникам и нанимателям жилых помещений счета на оплату жилищно-коммунальных услуг с применением не утвержденных комитетом тарифов на электрическую энергию, водоснабжение и водоотведение.

«В марте комитет по тарифному регулированию привлек ЖСК «Мурманск-31» к административной ответственности с наложением штрафа в размере 100 000 рублей», - сообщил Владимир Губинский.

Кроме того, материалы административного расследования будут направлены в государственную жилищную инспекцию Мурманской области для контроля перерасчетов квитанций в отношении всех жильцов дома.

«Я неоднократно обращала ваше внимание на первостепенную необходимость защиты интересов граждан со стороны органов власти, особенно в таких чувствительных сферах, как ЖКХ», - подчеркнула губернатор Мурманской области Марина Ковтун и дала поручение Государственной жилищной инспекции проконтролировать выполнение перерасчётов.