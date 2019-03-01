Операторы машинного доения и искусственного осеменения попали в перечень наиболее востребованных профессий в сельской местности Мурмана

Специалисты комитета по труду и занятости населения Мурманской области совместно с администрациями муниципальных образований региона провели исследование по выявлению востребованных профессий в небольших населенных пунктах региона. В опросе участвовали руководители предприятий и организаций, осуществляющих деятельность в сельской местности.

Результаты показали, что в сферу агропромышленного комплекса, здравоохранения, образования и культуры требуются работники более 50 профессий и специальностей.

Так, по итогам исследования 2019 года на сельскохозяйственном предприятии «Тулома» и в совхозе «Полярная звезда» востребованы ветеринарные врачи, зоотехники, трактористы, операторы машинного доения и искусственного осеменения, ветфельдшеры, рабочие по уходу за животными и птицеводы. Для обслуживания сельхозпредприятий требуются инженеры-энергетики, водители, плотники, столяры, токари, слесари-ремонтники, машинисты, наладчики в производстве пищевых продуктов.

Отмечается и положительная тенденция в решении кадрового вопроса в сельских территориях Мурманской области. Так, за последние два года удалось снизить потребность в работниках домов культуры, врачах и среднем медицинском персонале. В рамках реализации проекта «Земский доктор» в 2018 году в сельские населенные пункты Мурманской области приехали два врача и два фельдшера скорой медицинской помощи. В отдельных сёлах полностью решен вопрос нехватки учителей начальных классов, преподавателей физики и истории. В 13 образовательных организаций трудоустроено 18 молодых специалистов.