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Мурманская область. Арктика10.02.18 07:35

Операторы морских терминалов Арктического бассейна наращивают грузооборот

Грузооборот морских портов России за январь 2018 года увеличился на 2,4%, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 61,9 млн тонн.

Объём перевалки сухогрузов составил 27,9 млн тонн (+11,0%), в том числе: угля – 11,8 млн тонн (+15,0%), грузов в контейнерах – 3,8 млн тонн (+8,5%), зерна – 3,0 млн тонн (+26,3%), чёрных металлов – 2,5 млн тонн (+7,7%), минеральных удобрений – 1,4 млн тонн (-0,2%), рефрижераторные грузы – 217 тысяч тонн (-2,3%).

Объём перевалки наливных грузов составил 34,0 млн тонн (-3,8%), в том числе сырой нефти – 19,9 млн тонн (-2,7%), нефтепродуктов – 11,8 млн тонн (-9,2%) и сжиженного газа – 1,7 млн тонн (+29,6%).

Экспортных грузов перегружено 47,9 млн тонн (-0,2%), импортных грузов – 3,0 млн тонн (-0,2%), транзитных – 5,1 млн тонн (+19,0%), каботажных – 5,8 млн тонн (+1,5%).

Операторы морских терминалов Арктического бассейна перегрузили 6,7 млн тонн (+38,6%). Объём перевалки сухих грузов составил 2,4 млн тонн (+46,3%), наливных грузов 4,2 млн тонн (+34,5%). Грузооборот порта Мурманск составил 4,6 млн тонн (+38,0%), Варандей – 0,7 млн тонн (-9,9%).

 

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