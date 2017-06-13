Операторы морских терминалов Арктического бассейна наращивают объёмы перевалки грузов

Грузооборот российских морских портов в январе-мае текущего года вырос на 11,6% по сравнению с показателем за аналогичный период 2016 года и достиг 320 млн тонн, сообщает Ассоциация морских портов России. Объём перевалки сухогрузов вырос до 143,5 млн тонн (+10,7%), наливных грузов - увеличился до 176,5 млн тонн (+12,4%).

Операторы морских терминалов Арктического бассейна перегрузили 29,8 млн тонн (+69,7%), в том числе наливных грузов - 18,1 млн тонн (+262%), сухогрузов - 11,0 млн тонн (+9,7%). Грузооборот порта Мурманск составил до 21 млн тонн (+80,6%), Варандей – до 3,7 млн тонн (+12,2%).