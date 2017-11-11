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Мурманская область. Арктика11.11.17 08:10

Операторы морских терминалов Арктического бассейна увеличили объём перевалки наливных грузов

Грузооборот морских портов России за январь-октябрь месяцы 2017 года увеличился на 9,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 649,5 млн тонн, сообщает Ассоциация морских торговых портов. 

Объём перевалки сухогрузов составил 306,5 млн тонн (+10,4%), в том числе: угля – 129,1 млн тонн (+13,8%), грузов в контейнерах – 39,7 млн тонн (+13,0%), зерна – 37,0 млн тонн (+31,3%), чёрных металлов – 23,1 млн тонн (-2,3%), минеральных удобрений – 14,3 млн тонн (+8,8%), рефрижераторные грузы – 2,5 млн тонн (+2,5%).

Объём перевалки наливных грузов увеличился до 343,0 млн тонн (+8,3%), в том числе сырой нефти – до 210,7 млн тонн (+12,6%), нефтепродуктов – до 116,8 млн тонн (+1,2%) и сжиженного газа – до 11,8 млн тонн (+7,2%).

Экспортных грузов перегружено 500,6 (+6,9%), импортных грузов – 29,6 млн тонн (+14,0%), транзитных – 47,7 млн тонн (+15,4%), каботажных – 71,4 млн тонн (+21,9%).

Операторы морских терминалов Арктического бассейна перегрузили 60,9 млн тонн (+52,2%). Увеличился объём перевалки наливных грузов до 36,7 млн тонн (+104,6%), сухогрузы - до 24,2 млн тонн (+9,6%). Грузооборот порта Мурманск составил до 42,6 млн тонн (+60,1%), Варандей – до 7,0 млн тонн (+5,4%).

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