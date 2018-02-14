Оперу «Евгений Онегин» исполнят в Мурманском областном театре кукол

16 февраля ансамбль солистов «Голоса Заполярья» выступит с оперой П.И Чайковского «Евгений Онегин» в Мурманском областном театре кукол. Концерт «Что день грядущий мне готовит?» начнётся в 19 часов.

В музыкальном произведении «Евгений Онегин» Чайковский воспел высоту чувств и поэтичность души пушкинской Татьяны. Сцены романса органично изображают душевные переживания лирических героев, подчеркивают глубину их чувств и эмоций.

Премьера спектакля состоялась в марте 1879 года. После триумфальных постановок в Большом московском театре и Мариинском петербургском опера стала одним из наиболее востребованных и популярных музыкальных произведений.

Успех оперы Чайковского «Евгений Онегин» заключался в том, что каждый зритель находил в музыкальном произведении отзвук своих собственных переживаний и чувств, а герои драмы воспринимались публикой, как живые и близкие по духу люди.