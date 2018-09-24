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Мурманская область. Арктика24.09.18 08:10

Оплата налогов через МФЦ стала главной темой рабочей встречи двух ведомств

21 сентября состоялось рабочее совещание представителей Управления Федеральной налоговой службы по Мурманской области и государственного областного бюджетного учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг Мурманской области».

В целях реализации положений федерального закона от 29.07.2018 № 232-ФЗ «О внесении изменений в часть первую Налогового кодекса Российской Федерации в связи с совершенствованием налогового администрирования» специалисты ведомств обсудили возможность внедрения в 2019 году системы оплаты налоговых платежей через многофункциональные центры Кольского края.

Как отметила руководитель ГОБУ «МФЦ Мурманской области» О. Ярыченко, приём платежей через отделения МФЦ региона позволит повысить качество оказания государственных и муниципальных услуг, а также решит проблему оплаты, возникающую в связи с удаленностью банков от многофункциональных центров и других государственных учреждений в малонаселенных пунктах области.

Реализация такой возможности положительно скажется и на администрировании доходов бюджетной системы, а также на доходной части бюджетов всех уровней, ведь все имущественные налоги остаются на территории региона, подчеркнул заместитель руководителя УФНС России по Мурманской области М. Быстров.

Кроме того, предусмотрено, что оплата налогов физическими лицами через МФЦ будет осуществляться без дополнительных комиссий.

 

 

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