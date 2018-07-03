Оплата труда в организациях социального блока растёт в 3 раза быстрей, чем в реальной экономике

Региональное Министерство экономического развития подготовило информацию об основных результатах экономической деятельности, уровне жизни населения Мурманской области за январь-май и оценке основных показателей за январь-июнь 2018 года.

Как сообщает ведомство, по предварительным данным в Мурманской области среднедушевые денежные доходы населения за январь-апрель 2018 года составили 35699 рублей в месяц. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников организаций сложилась в размере 55052,4 рубля, по сравнению с уровнем предыдущего года увеличилась на 10%, в реальном исчислении – на 7,4%.

Существенному росту средней заработной платы по области способствовало принятие мер по повышению уровня оплаты труда отдельных категорий работников бюджетных организаций в целях реализации указа Президента Российской Федерации от 7.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», проведение индексации оплаты труда работников бюджетной сферы с 1 января 2018 года, а также решение Конституционного суда о применении «полярных» надбавок к минимальному размеру оплаты труда.

Наиболее значительно увеличилась оплата труда в организациях социального блока, осуществляющих деятельность в сфере здравоохранения и предоставления социальных услуг (на 29,8%), по организации отдыха и развлечений, культуры и спорта (на 26,5%), в сфере образования (на 18,7%).

В организациях реального сектора экономики наибольшие темпы роста заработной платы по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года отмечены по следующим видам деятельности: рыболовство и рыбоводство – 111%, транспортировка и хранение – 109,6%, водоснабжение, водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений – 109,3%, строительство – 108,9%, оптовая и розничная торговля – 107,7%, деятельность в области информации и связи – 107,2%, деятельность гостиниц и предприятий общественного питания – 106,4%.

По сведениям организаций (кроме субъектов малого предпринимательства), на 1 июня 2018 года суммарная задолженность по заработной плате по кругу наблюдаемых видов экономической деятельности составила 52,4 млн рублей и уменьшилась по сравнению с 1 мая текущего года на 23,7 млн рублей (на 31,1%) за счёт погашения задолженности в АО «10 Ордена Трудового Красного Знамени судоремонтный завод» и ООО «Косам».

Численность работников, перед которыми имелась просроченная задолженность по заработной плате, составила 876 человек, из них в организациях по добыче полезных ископаемых занято 591 человек, на транспорте – 138, в образовании – 77.

Задолженность сложилась в основном по причине отсутствия собственных средств организаций. На четыре организации, находившихся в процессе конкурсного производства, приходилось 87,8 % всей задолженности по заработной плате.