Опорный вуз Мурманской области на распутье

31 мая в Москве в Министерстве образования и науки Российской Федерации прошло очередное заседание рабочей группы по обеспечению гарантий осуществления подготовки кадров для рыбопромышленного комплекса в образовательных организациях высшего образования, расположенных в Мурманской области.

Напомним, рабочая группа создана в рамках выполнения поручения президента РФ от 8 июня 2016 года № Пр-1101. Совещание было посвящено практическим аспектам подготовки к работе проектно-аналитической сессии, которая пройдёт в Мурманске 14-15 июня этого года. Предполагается, что в рамках сессии будут выработаны общие подходы создания опорного вуза в регионе, в том числе по обеспечению гарантий комплексного решения задач кадрового и научного обеспечения рыбохозяйственной отрасли Северного бассейна. Это жизненно необходимо для рыбопромышленников Севера, которые являются основными работодателями для наших выпускников и максимально заинтересованы в качественной подготовке кадров для отрасли, подчеркнул участник рабочей группы, ректор МГТУ Сергей Анатольевич Агарков.

В заседании впервые приняли участие представители Федерального агентства морского и речного транспорта (Росморречфлот), которое находится в ведении Министерства транспорта Российской Федерации.

По словам Сергея Анатольевича, в части, касающейся подготовки членов экипажей плавательного состава морских судов, представители Росморречфлота заняли принципиальную позицию, обратив внимание на высочайший уровень ответственности, которая лежит на морских образовательных организациях – как с точки зрения выполнения международных требований, так и непосредственно самого качества компетентностной подготовки, носящей комплексный характер и принципиально отличающейся от подготовки специалистов в классических гражданских вузах. И здесь опыт и традиции наряду с современной учебно-тренажерной базой имеют первостепенное значение. Именно поэтому российские моряки считаются лучшими в мире по совокупности профессиональных и психологических факторов.

В обсуждаемой теме вопрос подготовки морских специалистов для Росморречфлота с учётом его государственных полномочий в части, касающейся транспортной безопасности, является основным и будет решаться исключительно в установленном законодательством порядке. Поэтому на рабочей группе было предложено в рамках поручения президента России и распоряжения правительства РФ письменно обратиться в Росморречфлот и Минтранс России для представления их официальной позиции по решению данного вопроса.

После содержательного обсуждения и обмена мнениями, было решено изменить статус разработанного МАГУ проекта программы развития объединенного университета, создаваемого на базе ФГБОУ ВО «МАГУ» и ФГБОУ ВО «МГТУ» на проект концепции, что более точно отражает суть и текстовое содержание представленного на рассмотрение рабочей группе документа. Кроме того, было поручено доработать документ с учётом высказанных и представленных в письменном виде замечаний и предложений Росрыболовства. Ректорам двух вузов – МГТУ (Агаркову С.А.) и МАГУ (Сергееву А.М.) в рамках межвузовского взаимодействия было предложено внести мотивированные изменения в проект концепции, комплексно учитывающие обеспечение гарантий подготовки кадров для рыбопромышленного комплекса.

В настоящее время обсуждаются три варианта исполнения поручения президента РФ.

Вариант 1 (отраслевой рыбохозяйственный) – выделение из МГТУ морских подразделений и создания на их базе образовательного учреждения, подведомственного Росрыболовству, которое будет вести комплексную подготовку кадров для рыбопромыслового флота и береговых предприятий отрасли. Такой подход поддерживает все профессиональное сообщество Северного рыбохозяйственного бассейна.

Вариант 2 – передача МГТУ в ведение Минобрнауки РФ (распоряжение правительства № 647 от 8 апреля 2017 г .) с последующим его присоединением к МАГУ и созданием в объединенном университете отдельного структурного подразделения по подготовке морских специалистов, при этом все другие рыбохозяйственные направления будут осуществляться в рамках общеуниверситетских подразделений (проект программы МАГУ). «Данный подход с точки зрения действующего законодательства является спорным, так как, по мнению экспертов, правовые основания для признания объединенного университета (МАГУ) в качестве морской образовательной организации отсутствуют», – пояснил ректор МГТУ.

Именно поэтому в протокол заседания № АС-15/05ПР от 31 мая 2017 г . рабочей группы по обеспечению гарантий осуществления подготовки кадров для рыбохозяйственного комплекса в образовательных организациях высшего образования, расположенных в Мурманской области, было внесено: п.2. Минобрнауки России направить запрос в Минтранс России с просьбой дать разъяснения о порядке аккредитации объединенного университета, создаваемого путём присоединения МГТУ к МАГУ, по оказанию государственных услуг в области обеспечения подготовки плавательных составов морских судов.

Вариант 3 – открытие на учебно-материальной базе МГТУ филиала ФГБОУ ВО «Государственного университета морского и речного флота имени адмирала С.О. Макарова», где будет осуществляться подготовка членов плавательного состава судов в соответствии с требованиями Международной конвенции ПДНВ-78 с поправками. При этом, обучение по другим рыбохозяйственным направлениям подготовки и специальностям будет осуществляться в МАГУ.

- Если ничего не изменится, то на предстоящей проектно-аналитической сессии будут обсуждаться все «за» и «против» по трём возможным вариантам, – пояснил Сергей Агарков. – Какой из них в конечном итоге будет реализован, покажет время.