Опорный вуз рождается в муках

В Мурманской области продолжается работа по созданию опорного регионального вуза. Один из ключевых вопросов – сохранение морской и рыбацкой специфики при подготовке специалистов.

Сегодня на оперативном совещании, которое провела губернатор Марина Ковтун, ректор МАГУ Андрей Сергеев рассказал об итогах заседания рабочей группы, созданной для обеспечения гарантий осуществления подготовки кадров для рыбохозяйственного комплекса в региональных образовательных организациях высшего образования. Заседание состоялось на прошлой неделе в федеральном министерстве образования и науки, участие в нем приняли ректоры МАГУ и МГТУ, представители Минсельхоза, Росрыболовства.

Как рассказал Андрей Сергеев, первоочередная задача сегодня – комплексно определиться со всеми проблемами, которые могут возникнуть в процессе предстоящего присоединения МГТУ к МАГУ, и на этом основании внести изменения в концепцию объединения университетов. Для этого министерство образования и науки России запланировало провести в Мурманске проектно-аналитическую сессию с приглашением всех заинтересованных сторон: правительства Мурманской области, Минобрнауки РФ, Федерального агентства по рыболовству, представителей рыбопромышленных объединений Северного бассейна, МГТУ и МАГУ.

Губернатор Марина Ковтун поручила Министерству образования и науки Мурманской области, Министерству рыбного и сельского хозяйства Мурманской области и руководству обоих вузов привлечь все заинтересованные структуры и ведомства к участию в проектно-аналитической сессии. Время на разрешение существующих разногласий ещё есть, но начинать нужно уже сейчас, подчеркнула глава региона.

«Самое главное – наши выпускники должны быть уверены, что все государственные гарантии получения высшего образования по специальности, которая имеет аккредитацию, в вузе, имеющем соответствующую лицензию, будут обеспечены. Никаких вопросов здесь быть не должно», – сказала Марина Ковтун.