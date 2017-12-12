Определен перечень приоритетных мероприятий, планируемых к реализации в Ковдорском районе

Правительством Мурманской области совместно с администрацией Ковдорского района и представителями градообразующего предприятия АО «Минерально-химическая компания «ЕвроХим» определен перечень приоритетных мероприятий, направленных на решение социально-экономических проблем и планируемых к реализации в 2017-2020 годы в рамках трехстороннего соглашения о социально-экономическом партнерстве.

Перечень содержит мероприятия, направленные на развитие дорожной и инженерной инфраструктуры, благоустройство городской среды и обновление учреждений культуры, образования, спорта и медицины на сумму порядка 800 миллионов рублей. Исполнение мероприятий планируется за счет трех финансовых источников – областной и муниципальные бюджеты, а также средства градообразующего предприятия.

Успешная реализация всех запланированных мероприятий будет способствовать повышению уровня жизни граждан, проживающих в Ковдорском районе, а также являться еще одним положительным примером взаимодействия власти и бизнеса, направленного на повышение комфортности проживания в регионе.