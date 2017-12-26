Определён победитель конкурсного отбора по выбору регионального оператора по обращению с ТКО на территории Мурманской области

Победителем конкурсного отбора регионального оператора по обращению с ТКО на территории Мурманской области признана компания АО «Управление отходами».

Напомним, конкурсный отбор был объявлен Министерством энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Мурманской области 10 ноября. Единственная подавшая заявку компания – АО «Управление отходами» – была допущена к конкурсу и признана его участником. Компания предложила выполнять функции оператора в течение десяти лет за 11,2 млрд рублей.

Поскольку на участие в конкурсном отборе была подана только одна заявка, конкурсный отбор признан несостоявшимся. Вместе с тем, представленная АО «Управление отходами» заявка отвечает требованиям, установленным правилами проведения уполномоченными органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации конкурсного отбора региональных операторов по обращению с твердыми коммунальными отходами, а также требованиям конкурсной документации. В связи с этим в ближайшее время региональное Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Мурманской области заключит с АО «Управление отходами» Соглашение об организации деятельности по обращению с ТКО на территории Мурманской области. Статус регионального оператора будет присвоен с даты заключения Соглашения с уполномоченным органом сроком на десять лет. Зоной деятельности регионального оператора по обращению с ТКО является вся территория Мурманской области.