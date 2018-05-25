Определён порядок передачи в муниципальную собственность объектов коммунального хозяйства Министерства обороны РФ

В Кандалакше состоялось выездное совещание по вопросу передачи котельной в посёлке Алакуртти и котельных в городе Кандалакше от Министерства обороны РФ. В нём приняли участие представители исполнительных органов государственной власти, администраций Кандалакшского района и города Кандалакши, ресурсоснабжающих организаций.

В настоящее время в соответствии с приказами Министерства обороны Российской Федерации проводится передача в собственность муниципальных образований Мурманской области Кандалакшский район и город Кандалакша имущества коммунального хозяйства. В их числе 19 объектов тепло-, водоснабжения и водоотведения в Алакуртти, а также три котельных по ул. Фрунзе Кандалакше.

На совещании было отмечено, что объекты в Алакуртти после проведения филиалом ФГБУ «ЦЖКУ» МО по ОСК СФ необходимых технических мероприятий будут приниматься в муниципальную собственность Кандалакшского района. Три котельных в Кандалакше не будут приниматься до проведения переподключения многоквартирных домов по ул. Фрунзе к котельной АО «Мурманэнергосбыт» в 2019 году.