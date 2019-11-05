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Мурманская область. Арктика05.11.19 09:30

Определенное медиа-противостояние в подаче экологических проблем между странами региона – очевидно и крайне удручает - Форум «ECO-MEDIA-BARENTS-2019»

Форум «ECO-MEDIA-BARENTS-2019» собрал в Архангельске ведущих журналистов и лучших независимых экологов из 7 регионов России, и Норвегии. Участники форума обсудили роль экологической журналистики в современных медиа, проблемы формирования объективного медиа-поля Баренцева региона, образ России в глазах иностранных СМИ. В дискуссиях и докладах по актуальным проблемам и новым технологиям современных медиа, пишущих об экологии, приняли участие журналисты и экологи стран, соседствующих в Баренцевом регионе – России и Норвегии.

Открывая Форум «ECO-MEDIA-BARENTS-2019», его модератор, известная теле- и радиоведущая Маргарита Митрофанова отметила: «Нашу северную журналистику сложно уложить в единый формат – ведь она у нас простирается от Нарьян-Мара до Архангельска и от Мурманска до Петербурга. Поэтому нам кажется, что организовать столь сложный процесс сотрудничества и взаимодействия журналистов-экологов стран Баренцева региона можно только совместными усилиями различных по форме и статусу, но достаточно профессиональных и в первую очередь независимых единиц – экологов, журналистов, медийщиков и даже политических деятелей. Так сказать, путём демократических процессов, идущих независимо от чьих-либо политических замыслов».

Участники Форума «ECO-MEDIA-BARENTS-2019» сошлись во мнении о том, что Баренц–регион сегодня начинает играть всё более важную роль в сфере экономических, политических, информационных интересов государства. Его без преувеличения можно назвать стратегическим. В то же время проблема сохранения  экологии евро-арктического региона – одна из самых острых, и информационное сопровождение экологического сотрудничества, а зачастую и конкуренции, становится важным политическим фактором.

Один из организаторов форума, руководитель Центра экологического мониторинга «ПОМОР» Тимофей Суровцев особо подчеркнул важность взаимодействия и профессионального роста экологической журналистики: «Почему мы опять сегодня собрались, в чём задача – спросите вы? Задача – в объединении, синергии, выработке каких-то единых арктических профстандартов, даже этики, если хотите. Хотя мы понимаем, что это звучит утопично. Однако мы видим, что никакого прогресса сегодня среди медиа Баренцева региона нет! Более того, есть определенное медиа-противостояние между странами региона – что для нас очевидно и крайне удручает! Ситуацию необходимо переломить, в том числе и благодаря таким форумам».

Директор Центра экологических инициатив «Чистая Арктика» (г. Мурманск) Екатерина Макарова поделилась позитивным опытом взаимодействия со СМИ в рамках деятельности организации в Мурманской области, а также о важности эковолонтёрства в развитии международных отношений, особенно в Баренц-регионе. «Заповедник Пасвик, который расположился вдоль Российско-Норвежской границы, может стать платформой для начала взаимодействия эковолонтёров двух стран».

Участник форума, глава Общества охраны природы Норвегии Силье Лунберг отметила, что в Норвегии также множество экологических проблем, и сложившееся мнение о её особой экологической стерильности сильно приукрашено и является стереотипом. «Нас беспокоит искусственно выращенный норвежский лосось, который будучи напичканным антибиотиками и всевозможной химией часто «сбегает» из садков и портит популяцию дикой рыбы, мы боремся с норвежскими рудниками, которые выбрасывают тысячи тонн грязных отходов в наши моря и отравляют все биоресурсы, мы постоянно работаем над проблемой пластикового мусора, который всё более увеличивается и угрожает всему живому».

Василий Борисов, руководитель информационно-аналитического агентства «Barents News», обратил внимание участников форума на необходимость повышения качества национальных медиа-ресурсов. «Не секрет, что экологические СМИ стран-партнеров Баренцева региона более профессиональны и количественно превосходят российские СМИ.

Это создаёт специфический информационный экологический рейтинг, в котором России часто отводится не справедливое место. Экологически опасные формы хозяйствования есть у всех стран - партнёров по региону, это факт. Но качество экологических решений,  общественной активности в сфере сохранения окружающей среды напрямую зависит от работы средств массовой информации. Необоснованная или излишняя критика «в одни ворота» не приводит к положительным результатам, но наносит урон российским экологическим стратегиям в глазах европейского сообщества», - отметил эксперт.

 

 

 

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