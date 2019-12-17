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Мурманская область. Арктика17.12.19 13:40

Определены границы 15 муниципальных образований Мурманской области

16 декабря Министерством имущественных отношений Мурманской области приняты итоги второго этапа выполнения государственного контракта, заключенного с АО «Аэрогеодезия» (г. Санкт-Петербург). Исполнителем работ проведены картографо-геодезические и землеустроительные работы по координатному описанию местоположения границ муниципальных образований Мурманской области.

В Единый государственный реестр недвижимости будут внесены сведения о границах следующих муниципальных образований: г. Апатиты с подведомственной территорией; г. Кировск с подведомственной территорией; г. Полярные Зори с подведомственной территорией; ЗАТО Островной; Ловозерский район; сельское поселение Ловозеро Ловозерского района; городское поселение Ревда Ловозерского района; Печенгский район; городское поселение Никель Печенгского района; городское поселение Заполярный Печенгского района; городское поселение Печенга Печенгского района; сельское поселение Корзуново Печенгского района; Терский район; городское поселение Умба Терского района и сельское поселение Варзуга Терского района.

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Vjhtvfy
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NOUDIMON
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