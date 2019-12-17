Определены границы 15 муниципальных образований Мурманской области
16 декабря Министерством имущественных отношений Мурманской области приняты итоги второго этапа выполнения государственного контракта, заключенного с АО «Аэрогеодезия» (г. Санкт-Петербург). Исполнителем работ проведены картографо-геодезические и землеустроительные работы по координатному описанию местоположения границ муниципальных образований Мурманской области.
В Единый государственный реестр недвижимости будут внесены сведения о границах следующих муниципальных образований: г. Апатиты с подведомственной территорией; г. Кировск с подведомственной территорией; г. Полярные Зори с подведомственной территорией; ЗАТО Островной; Ловозерский район; сельское поселение Ловозеро Ловозерского района; городское поселение Ревда Ловозерского района; Печенгский район; городское поселение Никель Печенгского района; городское поселение Заполярный Печенгского района; городское поселение Печенга Печенгского района; сельское поселение Корзуново Печенгского района; Терский район; городское поселение Умба Терского района и сельское поселение Варзуга Терского района.