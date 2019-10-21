Определены ключевые направления работы по Народной стратегии Мурманской области. Теперь дело за пошаговым адресным планом работы

По итогам общественного голосования определены четыре ключевых направления работы по Народной стратегии Мурманской области. Свои пожелания выразили 27 тысяч северян. Большинство предложений и инициатив жителей региона получили положительную оценку экспертов и будут включены в муниципальные стратегии и программы. Губернатор региона поручил согласовать перечень задач на местах и до середины декабря представить пошаговый адресный план работы.

О текущей работе по формированию Народной стратегии Мурманской области сегодня на оперативном совещании доложила министр экономического развития региона Елена Тихонова. Так, все поступившие от жителей пожелания были сгруппированы в 253 укрупнённых предложения по 14 сферам деятельности. По итогам голосования, завершившегося 15 сентября, определены четыре основных темы, волнующие северян. Большинство голосов – 42,5% – отдано за решение вопросов благоустройства территорий и создание комфортной среды проживания, в том числе модернизацию жилищно-коммунальной инфраструктуры муниципалитетов. Второе важное направление работы – ремонт дорог и тротуаров, создание современных парковочных мест, за это проголосовали порядка 15% северян. Чуть меньше голосов отдано за создание современных и модернизацию имеющихся культурно-досуговых, спортивных и образовательных объектов.

Также среди ключевых направлений – вопросы развития здравоохранения, в том числе жители Мурманской области высказались за необходимость оснащения медицинских учреждений высокотехнологичным оборудованием. Кроме того, для жителей Кольского Заполярья важны вопросы экологии, также большое число граждан считает необходимым решать проблемы бездомных животных и создавать приюты для них.

Как сообщила Елена Тихонова, в ближайшее время мероприятия в рамках Народной стратегии должны быть конкретизированы и включены в муниципальные стратегии и программы. По ряду предложений необходимо участие предпринимательского сообщества.

«27 тысяч проголосовавших – это очень большая цифра. Важно, чтобы мнение людей не просто было услышано, но и учтено в нашей практической работе, в планах развития Мурманской области на предстоящие пять лет. Мы получили от северян задание, что в ближайшей перспективе мы должны сделать», – резюмировал губернатор.

Исполнительным органам государственной власти совместно с органами местного самоуправления предстоит определить объёмы необходимого финансирования и сроки реализации мероприятий.