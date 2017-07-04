Определены лауреаты литературной премии губернатора Мурманской области

Решением комиссии литературной премии губернатора Мурманской области имени Константина Баёва и Александра Подстаницкого определены победители конкурса молодых литераторов региона в 2017 году.

В этом году на суд конкурсной комиссии было выдвинуто 27 работ молодых авторов со всей Мурманской области.

В номинации «Проза» премия присуждена жительнице Мончегорска Руслане Стегура за повесть «51 килограмм провинции». Примечательно, что ранее Руслана уже становилась лауреатом литературной премии Губернатора Мурманской области.

В номинации «Поэзия» премия присуждена мурманчанкам Дарье Высоцкой («Будь на моей стороне») и Елене Ивановой («Гостика, Лена Бехова»).

В номинации «Драматургия» конкурс признан несостоявшимся.

Конкурсная комиссия также приняла решение отметить специальными дипломами премии мурманчан Павла Быченкова и Ивана Чернышова, а также жительницу Мончегорска Александру Шашайдинову.

Премия является высшей литературной наградой молодым авторам региона и сопровождается денежным поощрением.

Торжественное вручение литературной премии состоится осенью этого года.

Литературная премия губернатора Мурманской области учреждена в 1993 году в честь молодых поэтов Константина Баёва и Александра Подстаницкого, защищавших Родину в годы Великой Отечественной войны. Премия родилась благодаря советскому писателю, почётному гражданину Мурманска, Виталию Маслову.