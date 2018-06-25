Определены лауреаты литературной премии губернатора Мурманской области

Решением конкурсной комиссии по присуждению литературной премии губернатора Мурманской области имени К. Баёва и А. Подстаницкого определены победители творческого конкурса молодых литераторов региона в 2018 году.

В номинации «Проза» лауреатом премии стал Иван Чернышов, методист Центральной детской библиотеки города Мурманска, за произведение «Работа над ошибками».

Лауреатами премии в номинации «Поэзия» стали Павел Быченков, инженер по наладке и испытаниям оборудования компании «Победит», за сборник стихов «Кораблекрушение» и Елена Иванова, специалист по учебно-методической работе кафедры истории и права Мурманского арктического государственного университета, за сборник «Нарушаемая глубина. Лена Бехова». Стоит отметить, что Елена Иванова становится лауреатом премии второй год подряд.

Всего в этом году на конкурс было представлено 19 работ в номинациях «Поэзия» и «Проза». Церемония награждения лауреатов литературной премии традиционно состоится в декабре.

Литературная премия губернатора Мурманской области учреждена в 1993 году в честь молодых поэтов Константина Баёва и Александра Подстаницкого, защищавших Родину в годы Великой Отечественной войны. Премия родилась благодаря советскому писателю, почётному гражданину Мурманска Виталию Маслову. Она является высшей литературной наградой молодым авторам региона и сопровождается денежным поощрением.