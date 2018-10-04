Определены лучшие команды в двух играх серии «Free ON»

В минувшие выходные на площадке ДЮСШ Кольского района стартовала серия спортивных игр «Free ON» – состоялись игры среди команд молодежных, добровольческих объединений и движений, а также студенческих команд.

Мероприятие проводилось с целью пропаганды здорового образа жизни среди молодежи муниципальных образований Мурманской области. Организаторами игры выступали Министерство по внутренней политике и массовым коммуникациям Мурманской области и Муниципальное бюджетное учреждение молодежной политики «Центр гражданского и патриотического воспитания молодёжи».

Командам предстояло представить себя в конкурсе «Приветствие», показать все свои возможности на пяти основных этапах, содержание которых держалось в секрете до самого начала каждого из них. Победитель игры определялся в финальной эстафете «Свободное включение». Команды стартовали с разницей во времени, которая определялась по итогам заработанных баллов в проведенных конкурсах.

Результаты игры среди студенческих команд:

1 место - «Звезда Пушкина» (сборная студенческой молодежи Мурманска);

2 место - «МГТУ головного мозга» (Мурманский государственный технический университет);

3 место - «Васаби» (Мурманский индустриальный колледж).

Результаты игры среди команд молодежных, добровольческих объединений движений:

1 место - «Перцы» (ЗАТО Александровск);

2 место - «МИК» (Мурманск);

3 место - «Конституция и молодежь» (Мурманск).

Серия спортивных игр проводится в рамках реализации государственной программы Мурманской области «Развитие здравоохранения» на 2014-2020 годы. Заключительная игра состоится в 13 октября в Полярном – в ней будут соревноваться команды работающей молодежи предприятий Мурманской области.