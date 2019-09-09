Определены лучшие практики и инициативы социально-экономического развития региона для участия в федеральном этапе Всероссийского конкурса

Конкурсная комиссия под председательством врио заместителя губернатора Зои Санджиевой подвела итоги регионального отбора заявок на Всероссийский конкурс лучших практик и инициатив социально-экономического развития.

Конкурс проводится Агентством стратегических инициатив по продвижению новых проектов с 2016 года с целью выявления и предоставления субъектам Российской Федерации наилучших инструментов и механизмов достижения целей и задач социально-экономического развития.

В текущем году конкурс представлен как проект «смартека» по формированию готовых «коробочных решений», направленных на достижение целей и задач, определенных майским указом Президента Российской Федерации в рамках реализации национальных проектов.

Лауреатами регионального отбора стали четыре практики:

в номинации «Экология и бережливое отношение к природе» – «Создание регионального экотехнопарка по обращению с твёрдыми коммунальными отходами на основе концессии» (правительство Мурманской области);

в номинации «Туризм и культура» – «Фестиваль читающих семей» (Мурманская областная детско-юношеская библиотека им. В.П. Махаевой);

в номинации «Наука и образование» – «Инжиниринг для школьников в арктической провинции» (администрация Кольского района);

в номинации «Социальное благополучие» – «Возраст – здоровью не помеха» (Мончегорский КЦСОН).

Эти заявки будут участвовать в федеральном этапе конкурса, финалисты которого будут определены в декабре.