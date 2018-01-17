Определены места крещенских купаний, спасатели будут нести вахту

В Мурманской области определены места массового купания на праздник Крещения Господня. Крещение празднуется в ночь с 18 на 19 января, это один из самых древних праздников христианской церкви.

По старой традиции в крещенскую ночь принято купаться в специально пробитых во льду прорубях, которые прорубаются обычно в форме креста. Такая прорубь называется иорданью - в память о реке Иордан, в водах которой Иоанн Предтеча крестил Иисуса Христа.

Как сообщает ГУ МЧС России по Мурманской области, массовые купания в Заполярье будут осуществлены в специально оборудованных местах. В ночь с 18 на 19 января массовое купание будет организовано 13 мест для крещенских купаний: оз. Семёновское и оз. Среднее (г. Мурманск), оз. Куэтсъярви, район второго моста (п.Никель), оз. Комсомольское (г. Оленегорск), оз. Ковдор (Ковдорский район), оз. Лумболка (г. Мончегорск), оз. Имандра (нп. Тик-губа, г. Апатиты), оз. Глубокое (г. Кировск), р. Варзуга, район Успенской церкви (Терский район), река Ваенга, загородный парк (г. Североморск), оз. «Арно» (г. Снежногорск), оз. Торфяное (г. Полярный) и озеро за домом № 81 (г. Гаджиево).

В Крещенскую ночь на водоёмах, где организовано массовое купание, будут дежурить представители всех тревожных служб. Около купелей будут оборудованы пункты обогрева. Также у прорубей будут нести свою вахту муниципальные и региональные спасатели, а также инспекторы ГИМС.