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Мурманская область. Арктика01.03.18 10:16

Определены победители детско-юношеского конкурса авторской песни «Маленький фонарщик»

В традиционном областном детско-юношеском конкурсе авторской песни «Маленький фонарщик» во Дворце культуры и народного творчества им. С.М. Кирова приняли участие 95 юных музыкантов от 5 до 19 лет из Мурманска, Мончегорска, Североморска, Гаджиево, Оленегорска и города Полярные Зори.

Перед началом конкурсных выступлений состоялся концерт, на котором выступили члены жюри конкурса: член Союза журналистов России, Союза писателей России, Творческого союза художников России и Международной Федерации художников Александр Макаренков, члены клуба авторской песни «Пять углов» Евгений Шишкин, Елена Фомина, Ирина Окорочкова (участник коллектива «Одеколон» и ансамбля «Марго») и Олег Сюсюра (создатель и руководитель ансамбля «Марго», один из основателей клуба авторской песни «Пять углов»). Кроме того, члены жюри провели мастер-классы для конкурсантов.

По итогам конкурса победителем в номинации «Автор-исполнитель» стала Вера Кучина из клуба авторской песни «Возрождение» города Полярные Зори.

В «Поэтической» номинации диплома I степени удостоена Полина Николаева из клуба авторской песни «Ника» (г. Гаджиево), диплом II степени завоевала Виктория Михейко из детско-юношеского клуба авторской песни «Гравицапа» (г. Мурманск).

В номинации «Исполнитель» дипломы II степени достались Алине Соровегиной из клуба авторской песни «Ника» (г. Гаджиево), Елизавете Елецкой из клуба авторской песни «Бухта надежд» (г. Североморск) и Милене Болотовой из клуба авторской песни «Роза ветров» (г. Мончегорск). Первое место завоевала Мария Брусинец из детско-юношеского клуба авторской песни «Гравицапа» (г. Мурманск). Лауреатом стала Елизавета Абрамова из клуба авторской песни «Роза ветров» (г. Мончегорск).

В номинации «Ансамбли, трио, дуэты» третье место разделили между собой ансамбль «Роза ветров» (г. Мончегорск), ансамбль «Гравицапа» (г. Мурманск), ансамбль «Реут» (г. Оленегорск) и дуэт Светланы и Артёма Каминских из клуба авторской песни «Роза ветров» (г. Мончегорск).

В этом году организаторы выделили также специальную номинацию, посвященную 80-летию со дня рождения Владимира Высоцкого. Диплом I степени завоевал ансамбль «Гравицапа» (г. Мурманск), диплом II степени вручен дуэту Алексея Васько и Виталия Загурского из детско-юношеского клуба авторской песни «Гравицапа» (г. Мурманск), дипломом III степени награждена Елизавета Елецкая из клуба авторской песни «Бухта Надежд» (г. Североморск).

Специальными дипломами «За искренность, отвагу и патриотизм в авторской песне» был награжден ансамбль «Реут» (г. Оленегорск), «За честное исполнение песен» – Арсений Сиваков (г. Мурманск), «За сохранение традиций в авторской песне» – ансамбль «Северное сияние» Центра детского и юношеского туризма (г. Мурманск), «За позитивный взгляд на классическую литературу» – Анастасия Ляш из мурманского детско-юношеского клуба авторской песни «Гравицапа».

 

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