Определены победители и призеры конкурса на получение денежного поощрения лучшими учителями

Решением региональной конкурсной комиссии определены четыре победителя и два призера конкурса на получение денежного поощрения лучшими учителями Мурманской области в 2017 году.

В конкурсе приняли участие 30 учителей из 12 муниципальных образований Мурманской области. Среди участников – учителя русского языка и литературы, истории и обществознания, начальных классов, физической культуры, английского языка, математики, информатики и ИКТ, физики, биологии, географии.

В число победителей конкурса вошли: Валентина Возница – учитель географии мурманской школы № 53, Екатерина Решетова – учитель истории и обществознания школы № 19 г. Кандалакши, Ирина Рыбакова – учитель английского языка мурманского лицея № 2 и Светлана Савина – учитель русского языка и литературы гимназии № 1 г. Полярные Зори.

Призёрами конкурса стали: Наталья Истомина – учитель истории и обществознания мурманской гимназии № 1 и Галина Москалева – учитель биологии гимназии ЗАТО Александровск, г. Полярный.

К проведению экспертизы конкурсных документов по критериям конкурса были привлечены 15 экспертов из числа представителей регионального совета руководителей общеобразовательных учреждений, Мурманского регионального отделения общественной организации «Всероссийское педагогическое собрание», областной организации профсоюза работников народного образования и науки Российской Федерации, регионального родительского комитета, общественного совета при Министерстве образования и науки Мурманской области.

По мнению экспертов, представленные на конкурс материалы подготовлены участниками на высоком уровне. Педагогами уделяется серьезное внимание приобретению учащимися позитивного социального опыта и формированию их гражданской позиции. Высокое качество организации образовательного процесса обеспечивается участниками конкурса за счет эффективного использования различных образовательных технологий, в том числе дистанционных технологий и электронного обучения. Учащиеся конкурсантов имеют высокие результаты учебных достижений и во внеурочной деятельности.

Победители конкурса получат денежные премии в размере 200 тысяч рублей, призеры – в размере 40 тысяч рублей.