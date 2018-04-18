Определены победители и призеры конкурса «Я - гражданин России!»

Подведены итоги регионального этапа конкурса «Я - гражданин России!». По итогам муниципального этапа на обработку региональной конкурсной комиссии поступило 69 творческих работ.

В целом участники конкурса ярко и разносторонне раскрыли тему «Я - гражданин России!». Свои работы они посвятили размышлениям, что такое Россия и каким должен быть её гражданин. Понятие России для каждого разное: семья и близкие люди, страна, родной город, поселок, дом, исторические события, вошедшие в летопись нашей страны, люди, внесшие вклад в развитие малой и большой Родины, в том числе близкие люди: предки, родственники.

Жюри отмечает, что в сочинениях 2018 года нашла воплощение тема, связанная с выборами Президента Российской Федерации: многие участники конкурса описали свои впечатления от событий 18 марта, поделились своим желанием в дальнейшем участвовать в выборе пути развития России, который они связывают именно с Президентом.

В 2018 году в конкурсе приняли участие 2433 обучающихся Мурманской области.

Победителями стали:

в возрастной категории: обучающиеся 7 - 8 классов - Жидких Александр Андреевич, учащийся 7 класса, Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Основная общеобразовательная школа № 19», г. Кандалакша;

в возрастной категории: обучающиеся 9 - 10 классов - Бугайлишкис Илья Николаевич, учащийся 10 класса, Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 11 города Североморска;

в возрастной категории: обучающиеся 11 классов - Зима Владимир Евгеньевич, учащийся 11 класса, муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение г. Мурманска «Гимназия №6»;

в возрастной категории: обучающиеся организаций среднего профессионального образования - Дийкова Екатерина Владимировна, студентка 2 курса, Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Мурманской области «Мончегорский политехнический колледж».