Определены победители и призеры открытых Чемпионата и Первенства города Мурманска по технике альпинизма

15 апреля 2018 года в спортивном зале центра дополнительного образования «Лапландия» прошли открытые Чемпионат и Первенство города Мурманска по технике альпинизма. В соревнованиях приняли участие 52 спортсмена из города Мурманска и команда центра дополнительного образования «Лапландия».

В программу соревнований входили 5 этапов под условными названиями «Маятник», «П-образные перила с опорой для ног», «П-образные перила без опоры для ног», «Наклонные перила», «ИТО» - искусственные точки опоры в двух возрастных группах. Этапы соревнований требовали от участников хороших физической и технической подготовок.

Юные спортсмены центра дополнительного образования «Лапландия» стали победителями и призерами по боулдерингу с следующих возрастных группах: 15-13 лет (юноши), 17-16 лет (юноши), 15-13 лет (с опытом, девушки) и 15-13 лет (новички, девушки). Руководитель команды – Курдий Алла Андреевна, педагог дополнительного образования центра дополнительного образования «МОЦДО «Лапландия».

Победители и призеры соревнований награждены дипломами и медалями Комитета по физической культуре администрации города Мурманска.